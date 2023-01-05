Оккупанты принудительно интегрируют захваченные территории в правовое поле РФ — Генштаб

5 января, 08:21
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Оккупанты принудительно интегрируют захваченные территории в правовое поле РФ (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Оккупанты принудительно интегрируют захваченные территории в правовое поле РФ (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты ведут принудительную интеграцию в правовое поле РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 5 января.

«В городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов Российской Федерации», — отмечает Генштаб.

Видео дня

Накануне Центр национального сопротивления сообщил, что наемники ЧВК Вагнера вывезли из пригорода Бахмута в фильтрационные лагеря Ростова-на-Дону около 30 местных жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=5jJgxZ1cmUA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Горловка Донецкая область Генштаб Война России против Украины

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