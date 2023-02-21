ВСУ дали мощный отпор оккупантам в трех областях: Генштаб сообщил о ситуации на фронте 21 февраля, 07:10 Украинские силы отразили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов в трех областях (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ ведут наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 21 февраля.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка в Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток были обстреляны районы населенных пунктов Сеньковка и Елино Черниговской области; Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье в Сумской области; более 25 районов населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двуречная и Купянск. Вражеская авиация нанесла удар по населенному пункту Гранов Харьковской области с территории РФ.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Белогоровка в Луганской области; Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области. Нанесли авиаудар в районах Белогоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении войска РФ вели огонь по районам более 20 населенных пунктов, в частности, Раздоловка, Белогоровка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультино, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях более 30 населенных пунктов попали под обстрелы из артиллерии, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области. Авиация РФ нанесла удары неподалеку Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Запорожском направлении были обстреляны районы более 25 населенных пунктов, среди которых Новоандреевка, Времевка и Новополь Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка и Степное в Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали районы более 35 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Береговое и Велетенское Херсонской области.