Оккупанты наступают в районе Изюма: развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии
Оккупанты наступают на село Долгенькое (Фото:Генштаб)
На Славянском направлении российские оккупанты совершают наступление на населенный пункт Долгенькое Харьковской области.
Об этом сообщает Генштаб.
Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.
Агрессор ведет артиллерийский огонь по населенным пунктам Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.
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