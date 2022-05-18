Оккупанты наступают в районе Изюма: развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии

18 мая, 07:09
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Оккупанты наступают на село Долгенькое (Фото:Генштаб)

Оккупанты наступают на село Долгенькое (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты совершают наступление на населенный пункт Долгенькое Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб.

Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Видео дня

Агрессор ведет артиллерийский огонь по населенным пунктам Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Наступление Война России против Украины

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