Оккупанты наступают в районе Изюма: развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии 18 мая, 07:09 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты наступают на село Долгенькое (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты совершают наступление на населенный пункт Долгенькое Харьковской области.



Об этом сообщает Генштаб.

Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

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