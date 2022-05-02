Оккупанты продолжают наступление на изюмском направлении — Генштаб
На изюмском направлении оккупанты наступают на двух направлениях (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты продолжают проводить наступление на Изюмском направлении.
Как сообщает Генштаб, оккупанты наступают на направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск.
Кроме того, агрессоры продолжают обстреливать украинских военных.
На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.
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