Оккупанты продолжают наступление на изюмском направлении — Генштаб 2 мая, 07:07 Цей матеріал також доступний українською На изюмском направлении оккупанты наступают на двух направлениях (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты продолжают проводить наступление на Изюмском направлении.



Как сообщает Генштаб, оккупанты наступают на направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск.

Кроме того, агрессоры продолжают обстреливать украинских военных.

Видео дня

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.