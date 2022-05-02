Оккупанты продолжают наступление на изюмском направлении — Генштаб

2 мая, 07:07
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На изюмском направлении оккупанты наступают на двух направлениях (Фото:Генштаб)

На изюмском направлении оккупанты наступают на двух направлениях (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты продолжают проводить наступление на Изюмском направлении.

Как сообщает Генштаб, оккупанты наступают на направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск.

Кроме того, агрессоры продолжают обстреливать украинских военных.

Видео дня

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.

https://www.youtube.com/embed/0x3Zgq9T_NY
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Харьковская область Война России против Украины

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