Оккупанты наступают в Харьковской области: захватили населенный пункт Заводы — Генштаб

27 апреля, 07:13
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Оккупанты ведут наступательные действия на Изюмском направлении (Фото:Генштаб)

Оккупанты ведут наступательные действия на Изюмском направлении (Фото:Генштаб)

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На Изюмском направлении российские оккупанты ведут наступательные действия в направлении Барвенкового.

Об этом сообщает Генштаб.

Наступление проводят подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

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«Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы», — говорится в сообщении.

С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск.

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Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК Искандер-М.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Война России против Украины

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