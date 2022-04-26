Продолжаются бои. В Харьковской области оккупанты пытаются наступать в направлении населенного пункта Заводы
Оккупанты пытаются наступать в направлении населенного пункта Заводы (Фото:Генштаб)
В Харьковской области российские оккупанты пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы.
Об этом сообщает Генштаб.
Отмечается, что бои продолжаются.
Кроме того, на слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку войск, продолжают частичную блокировку города Харькова и огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.