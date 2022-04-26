Продолжаются бои. В Харьковской области оккупанты пытаются наступать в направлении населенного пункта Заводы 26 апреля, 07:09 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются наступать в направлении населенного пункта Заводы (Фото:Генштаб)

В Харьковской области российские оккупанты пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы.

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что бои продолжаются.

Кроме того, на слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку войск, продолжают частичную блокировку города Харькова и огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

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