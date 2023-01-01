Оккупанты атакуют в двух областях: Генштаб сообщил, где украинские защитники дали отпор 1 января, 07:23 Украинские силы остановили атаки оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупационных войск РФ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка Луганской области, а также Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на воскресенье, 1 января.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильна, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийские и минометные обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Бучки и Ясна Поляна Черниговской области; Нововасильевка, Винторовка, Уланово, Студенок, Ходыно, Горки, Искрисковщина, Краснополье в Сумской области, а также Уды, Стрелечья, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Катериновка Харьковской области.

На Купянском направлении были обстреляны Лозовая Первая, Западная, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское в Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении под обстрелы попали Площанка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области, а также Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских войск в районах более 25 населенных пунктов, среди которых Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении были обстреляны Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении войска РФ обстреляли Времовку, Большую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы зафиксировали в районах более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Степное, Чаривное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении российские оккупанты продолжают террор мирного населения. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.

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