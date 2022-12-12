Оккупанты пошли в наступление в двух областях: Генштаб сообщил, где украинские силы дали отпор 12 декабря, 08:04 Оккупанты пошли в наступление в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинские силы отразили атаки оккупационных войск РФ в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 12 декабря.

Украинские защитники остановили наступления оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества в Луганской области, а также Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Кроме того, оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, 11 авиационных ударов по позициям украинских войск вдоль линии столкновения, а также осуществили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон и украинским позициям.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометные и артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная, Каменка Харьковской области, а также Ивановское Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели огонь по районам 16 населенных пунктов, среди которых Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Песчаное, Макеевка и Площанка в Луганской области; Краснопоповка, Терны, Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях войска РФ обстреляли позиции Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах 24 населенных пунктов, среди которых Верхнекаменское, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба, Железное, Нью-Йорк, Авдеевка, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах Спорного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении обстрелы зафиксировали возле Новоукраинки, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении войска РФ обстреляли населенные пункты Времовка Донецкой области, а также Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Чаривное и Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении обстреляны Красный Маяк, Львов, Инженерное, Чернобаевка и Херсон.