Оккупанты наступают под Лисичанском и Бахмутом: имеют частичный успех — Генштаб

29 июня, 08:06
Генштаб рассказал о наступлении российских оккупантов под Лисичанском и Бахмутом (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о наступлении российских оккупантов под Лисичанском и Бахмутом (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.

Об этом сообщает Генштаб.

На Лисичанском направлении оккупационная армия РФ продолжает наступление в направлении Волчеяровка — Верхнекаменка.

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На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Рыжая — Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой.

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На Новопавловское направление оккупанты переместили до двух батальонных тактических групп с Авдеевского и Бахмутского направлений.

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На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях агрессоры активных действий не вели. Систематически ведут огонь с целью сковывания подразделений Сил обороны Украины и недопущения их перебрасывания на другие направления.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Лисичанск Бахмут Война России против Украины

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