Генштаб сообщил о попытках оккупантов наступать на Бахмутском направлении: где украинские силы дали отпор 4 января, 07:05 Украинские защитники остановили вражеские атаки (Фото:Генштаб)

Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 4 января, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ обороняются.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, а также Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Ромашково и Рожковичи Сумской области; Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск и Амбарное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под обстрелы попали более 15 населенных пунктов, среди которых Новомлынск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области, а также Макеевка, Площанка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях были обстреляны районы более 25 населенных пунктов, среди которых Краматорск, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клищиевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях от обстрелов пострадали районы более 25 населенных пунктов. Оккупанты ведут огонь по гражданской инфраструктуре городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. Повреждена гражданская инфраструктура Запорожья и Херсона.