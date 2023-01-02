Оккупанты наступают на Бахмутском направлении: украинские силы остановили вражеские атаки — Генштаб 2 января, 07:06 Украинские защитники остановили ряд вражеских атак (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 2 января.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборону ранее занятых рубежей, на Херсонском — совершают перегруппировку войск, ведут оборону и обстреливают позиции украинских войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Озеряновка, Опросное и Красногоровка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях под обстрелы из минометов и артиллерии попали районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Свободная Слобода, Эсмань, Катериновка и Шалыгино Сумской области; Огурцово, Волчанск и Новомлынск в Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты обстреляли районы более 15 населенных пунктов, среди которых Андреевка, Купянск, Кучеривка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстрелы зафиксировали недалеко от Новоегоровки, Площанки, Невского, Краснопоповки Луганской области, а также Тернов и Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении были обстреляны более 15 населенных пунктов, среди которых Берестово, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилиевка Донецкой области. Также войска РФ нанесли авиаудар возле Белогоровки.

На Авдеевском направлении под огонь попали Водяное, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении были обстреляны Нескучное, Времевка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области, а также Ольговское, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Мусиевка в Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятовки, Дарьевки, Садового, Станислава и Херсона.