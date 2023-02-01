Несмотря на большие потери. Генштаб сообщил, где оккупанты продолжают наступать 1 февраля, 07:13 Оккупанты продолжают наступать, несмотря на большие потери (Фото:Shannon Stapleton/Reuterrs)

Российские оккупационные войска не прекращают наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях и несут большие потери. Ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 1 февраля.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Прасковьевка Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Из минометов и артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Рожковичи, Басовка, Александровка и Грабовское Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении войска РФ обстреляли позиции украинских войск в районах Ивановки, Купянска, Кисловки и Котляровки Харьковской области, а также Новоселовского и Ковалевки Луганской области.

На Лиманском направлении под вражеские обстрелы попали Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении были обстреляны Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка и Победу Донецкой области.

На Новопавловском направлении вражеские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленко, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении под обстрелы попали районы 20 населенных пунктов, среди которых Времовка и Новополь Донецкой области, а также Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Орехов и Новоданиловка в Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов зафиксировали в районах 21 населенного пункта, среди которых Золотая Балка, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.