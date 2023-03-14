Оккупанты несут большие потери, но продолжают наступать: украинские силы отразили более 100 атак — Генштаб 14 марта, 07:14 Украинские защитники отразили более 100 вражеских атак (Фото:Генштаб)

Несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 14 марта.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток были обстреляны районы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Стариково, Шалыгино, Белополье и Краснополье Сумской области; Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Гатище, Волчанск, Двуречная и Кондрашовка в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ пытаются прорвать оборону украинских войск. Вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестовое. Из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крохмальное, Новоселовское, Харьковской области; Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области; Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются захватить город Бахмут. Украинские защитники отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Григорьевка и Ивановское. Под обстрелы попали, в частности, Бондарное, Васюковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Курдюмовка, Белая Гора, Константиновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях войска РФ безуспешно наступали в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар. Были обстреляны районы более 15 населенных пунктов рядом с линией соприкосновения, среди которых Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вели огонь по районам более 50 населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения, в частности, Ольговское, Чаривне, Новоандреевка, Степное Запорожской области, а также Качкаровка, Новоселка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Херсон и Камышаны Херсонской области.

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Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский ранее заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться к центральным районам города.

