Генштаб сообщил о безуспешных попытках оккупантов наступать на трех направлениях 23 января, 07:01 Оккупанты безуспешно пытались наступать на трех направлениях (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска вели безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжают наступать на Бахмутском направлении, на других направлениях — ведут оборону.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 23 января.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области, а также Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Видео дня

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Под обстрелы из минометов и артиллерии попали районы населенных пунктов Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Пильная, Волчанск, Новомлинск, Старица и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Синьковка, Крахмальное и Купянск Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели огонь по районам 21 населенного пункта, среди которых Верхнекаменное, Краснополевка, Железное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под обстрелы оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении войска РФ вели огонь из артиллерии и минометов по районам Богоявленки и Никольского Донецкой области.

На Запорожском направлении под артиллерийский огонь попали более 20 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Времевка и Новополь Донецкой области, а также Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении из РСЗО были обстреляны районы населенных пунктов Дудчаны, Ингулец, Гавриловка, Бургунка, Монастырское, Антоновка и Херсон.