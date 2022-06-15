Оккупанты наступают на Северодонецк с нескольких направлений, но город не отрезан — глава ВГА 15 июня, 17:10 Цей матеріал також доступний українською ВСУ контролируют промышленную зону Северодонецка, а бои идут за центр города (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Оккупанты пытаются штурмовать Севередонецк, но ВСУ контролируют часть города, сообщил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

«Пытаются штурмовать город, пытаются наступать с нескольких направлений. Учитывая, что мосты подорваны, враг считает, что он психологически давит на наших военных», — сказал Стрюк в эфире телемарафона.

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По его данным, ВСУ контролируют промышленную зону, а бои идут за центр города. Также он сказал, что к моменту обострения боев в городе оставалось примерно 10 тысяч мирных жителей.

«Подрыв мостов значительно все усложнили. Пути отхода достаточные небезопасные, но есть. Поэтому говорить о том, что город полностью отрезан нельзя, но логистика значительно усложнилась», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.

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