Пытаются отрезать Луганскую область. Оккупанты наступают на Северодонецк по разным направлениям — Гайдай 27 мая, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупантам не удается прорвать оборону Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты наступают на Северодонецк по разным направлениям, однако прорвать оборону областного центра им не удается.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Рашисты пытаются на Бахмутском направлении поближе подойти к „дороге жизни“, чтобы захватить ее, это не удается, так что враг постоянно ее обстреливает, что затрудняет передвижение по ней. Также орки целенаправленно бьют по мостам, соединяющим города внутри области, чтобы нарушить сообщение», — написал он в Telegram.

Видео дня

По словам Гайдая, в районе Северодонецка продолжаются бои.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.