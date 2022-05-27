Пытаются отрезать Луганскую область. Оккупанты наступают на Северодонецк по разным направлениям — Гайдай

27 мая, 12:00
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Оккупантам не удается прорвать оборону Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупантам не удается прорвать оборону Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты наступают на Северодонецк по разным направлениям, однако прорвать оборону областного центра им не удается.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Рашисты пытаются на Бахмутском направлении поближе подойти к „дороге жизни“, чтобы захватить ее, это не удается, так что враг постоянно ее обстреливает, что затрудняет передвижение по ней. Также орки целенаправленно бьют по мостам, соединяющим города внутри области, чтобы нарушить сообщение», — написал он в Telegram.

Видео дня

По словам Гайдая, в районе Северодонецка продолжаются бои.

https://www.youtube.com/embed/yfSSmb8UpvI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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