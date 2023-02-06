Оккупанты наступают на пяти направлениях: под Бахмутом нет координации между военными РФ и наемниками Вагнера — Генштаб 6 февраля, 07:12 Украинские силы отражали атаки оккупантов (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 6 февраля.

«В ходе боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК Вагнер», — отмечает Генштаб.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачи, Волфино, Александровка Сумской области; Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Бударки, Рубленое Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты вели огонь по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Терны Донецкой области, а также Макеевка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении были обстреляны более 25 районов населенных пунктов, среди которых Спорное, Белогоровка, Николаевка, Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы из танков, артиллерии и минометов зафиксировали в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении были обстреляны более 30 населенных пунктов, среди которых Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадали, в частности, Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. Всего были обстреляны около 20 населенных пунктов.