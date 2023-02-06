Оккупанты наступают на пяти направлениях: под Бахмутом нет координации между военными РФ и наемниками Вагнера — Генштаб
Украинские силы отражали атаки оккупантов (Фото:Генштаб)
Российские оккупационные войска основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 6 февраля.
«В ходе боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК Вагнер», — отмечает Генштаб.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачи, Волфино, Александровка Сумской области; Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Бударки, Рубленое Харьковской области.
- На Купянском направлении оккупанты вели огонь по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
- На Лиманском направлении под огонь попали Терны Донецкой области, а также Макеевка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва Луганской области.
- На Бахмутском направлении были обстреляны более 25 районов населенных пунктов, среди которых Спорное, Белогоровка, Николаевка, Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении обстрелы из танков, артиллерии и минометов зафиксировали в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском направлении были обстреляны более 30 населенных пунктов, среди которых Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.
- На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадали, в частности, Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. Всего были обстреляны около 20 населенных пунктов.