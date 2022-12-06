Войска РФ наступают на двух направлениях: Генштаб сообщил, где украинские силы остановили оккупантов 6 декабря, 08:05 Украинские защитники отразили вражеские атаки в Донецкой области (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска продолжают вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Активно применяют авиацию для поддержки действий своих наземных группировок.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 6 декабря.

Кроме того, оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляют инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на временно захваченных территориях Украины.

Видео дня

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области.

Войска РФ за сутки нанесли 17 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении оккупанты совершили обстрелы из минометов и ствольной артиллерии населенных пунктов Сеньковка, Сосновка Чергиговской области и Гомелевское, Мануховка, Александровка, Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении войска РФ продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Волоховка, Ольховатка, Двуречная, Красное, Огурцово, Старица, Стрелечья, Тернова Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону. Совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области; Макеевка, Невское, Терны Донецкой области. Задействовали армейскую авиацию для ударов в районе населенного пункта Котляровка.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков и всего спектра артиллерии зафиксировали в районах 20 населенных пунктов, в частности Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. Вражеская авиация нанесла удары в районах населенных пунктов Спорное, Каменка, Марьинка.

На Новопавловском направлении оккупанты ведут оборону. Совершили обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Совершили обстрелы из танков и артиллерии по районам более 16 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Дорожнянка, Железнодорожное, Плавни Запорожской области а также Золотая Балка, Новоселка Херсонской области и Херсон.