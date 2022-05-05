Битва за Донбасс: оккупанты наступают на нескольких направлениях, в Мариуполе бросили силы на штурм Азовстали
На Донбассе оккупанты наступают на нескольких направлениях (Фото:Генштаб)
Подразделения российских оккупантов пытаются вести наступательные действия на лиманском, северодонецком и попаснянском направлениях, успеха не имеют.
Об этом сообщает Генштаб.
На донецком и таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.
Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий украинских войск.
На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции.
В районе Мариуполя основные усилия российские оккупанты сосредоточиваются на блокировке и попытках уничтожения украинских подразделений в районе Азовстали.
При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.
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