Битва за Донбасс: оккупанты наступают на нескольких направлениях, в Мариуполе бросили силы на штурм Азовстали

5 мая, 08:00
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На Донбассе оккупанты наступают на нескольких направлениях (Фото:Генштаб)

На Донбассе оккупанты наступают на нескольких направлениях (Фото:Генштаб)

Подразделения российских оккупантов пытаются вести наступательные действия на лиманском, северодонецком и попаснянском направлениях, успеха не имеют.

Об этом сообщает Генштаб.

На донецком и таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий украинских войск.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/e0WhBXfftKk

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции.

В районе Мариуполя основные усилия российские оккупанты сосредоточиваются на блокировке и попытках уничтожения украинских подразделений в районе Азовстали.

При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Мариуполь Азовсталь Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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