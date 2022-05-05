Битва за Донбасс: оккупанты наступают на нескольких направлениях, в Мариуполе бросили силы на штурм Азовстали 5 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською На Донбассе оккупанты наступают на нескольких направлениях (Фото:Генштаб)

Подразделения российских оккупантов пытаются вести наступательные действия на лиманском, северодонецком и попаснянском направлениях, успеха не имеют.



Об этом сообщает Генштаб.

На донецком и таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий украинских войск.

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На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции.

В районе Мариуполя основные усилия российские оккупанты сосредоточиваются на блокировке и попытках уничтожения украинских подразделений в районе Азовстали.

При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.



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