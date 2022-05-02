На Донбассе оккупанты ведут наступление практически вдоль всей линии столкновения: готовят наступление на Северодонецк — Генштаб 2 мая, 07:20 Цей матеріал також доступний українською Наступление оккупантов на Донбассе идет вдоль всей линии столкновения (Фото:Генштаб)

На донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.



Об этом сообщает Генштаб.

На лиманском направлении оккупанты ведут огонь по подразделениям украинских войск на рубеже Лиман — Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий наступления на Славянск.

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На северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На попаснянском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Попасной. Усилили войска за счет перемещения с мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

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