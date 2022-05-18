Битва за Донбасс: оккупанты наступают на ряде направлений, в Луганской области сосредоточили до 15 вертолетов

18 мая, 07:17
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Генштаб рассказал о ситуации на Донбассе (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о ситуации на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении оккупанты продолжают наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении агрессоры вели наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.

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На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий оккупационная армия РФ сосредоточила в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредотачивается на блокировке украинских подразделений в районе завода Азовсталь. Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Луганская область Вертолеты Война России против Украины

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