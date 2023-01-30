Оккупанты идут в наступление на четырех направлениях: где украинские силы дают отпор 30 января, 07:03 Украинские силы отражают вражеские атаки (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях — обороняются.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 30 января.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. Из минометов и артиллерии были обстреляны районы населённых пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфино, Писаревка и Запсилье Сумской области; Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово, Волчанск, Бударки и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленая Роща, Вишневое в Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении были обстреляны Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва Луганской области, а также Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под обстрелы оккупантов попали Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли Северное, Водяное, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупационные войска РФ вели огонь по населенным пунктам Богоявленка, Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня артиллерии пострадали районы более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области

На Херсонском направлении российские оккупанты обстреляли пригород и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.