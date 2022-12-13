Оккупанты пошли в атаку на четырех направлениях: Генштаб сообщил, где украинские силы остановили вражеское наступление
Украинские силы отразили вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)
Оккупационные войска РФ сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.
На других направлениях оккупанты пытаются сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины, обстреливают позиций украинских войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения, проводят инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 13 декабря.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.
За сутки войска РФ нанесли семь ракетных ударов, пять из которых — по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по городу Херсон. Есть потери среди мирных жителей.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. За минувшие сутки минометные и артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная, Каменка Харьковской области.
- На Купянском направлении под обстрелы из танков и всего спектра артиллерии попали районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка Луганской области.
- На Лиманском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов были обстреляны населенные пункты Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
- На Бахмутском направлении оккупанты вели огонь из танков и артиллерии разных типов районы почти 12 населенных пунктов, среди которых Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба Донецкой области.
- На Авдеевском направлении из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы почти 20 населенных пунктов, среди которых Железное, Нью-Йорк, Красногоровка, Бердичи, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении обстрелы из артиллерии разных типов зафиксировали в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
- На Запорожском направлении из танков и всего спектра артиллерии были обстреляны населенные пункты Времевка Донецкой области, а также Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области.
- На Херсонском направлении под минометные и артиллерийские обстрелы попали населенные пункты Херсонской области, граничащие с линией столкновения, больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и Херсон.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили два пункта управления, шесть районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и склад горюче-смазочных материалов.