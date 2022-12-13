Оккупанты пошли в атаку на четырех направлениях: Генштаб сообщил, где украинские силы остановили вражеское наступление 13 декабря, 08:00 Украинские силы отразили вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

На других направлениях оккупанты пытаются сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины, обстреливают позиций украинских войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения, проводят инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 13 декабря.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

За сутки войска РФ нанесли семь ракетных ударов, пять из которых — по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по городу Херсон. Есть потери среди мирных жителей.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. За минувшие сутки минометные и артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении под обстрелы из танков и всего спектра артиллерии попали районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка Луганской области.

На Лиманском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов были обстреляны населенные пункты Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели огонь из танков и артиллерии разных типов районы почти 12 населенных пунктов, среди которых Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы почти 20 населенных пунктов, среди которых Железное, Нью-Йорк, Красногоровка, Бердичи, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы из артиллерии разных типов зафиксировали в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении из танков и всего спектра артиллерии были обстреляны населенные пункты Времевка Донецкой области, а также Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении под минометные и артиллерийские обстрелы попали населенные пункты Херсонской области, граничащие с линией столкновения, больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили два пункта управления, шесть районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и склад горюче-смазочных материалов.