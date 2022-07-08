Оккупанты наступают на Бахмутском направлении, бои продолжаются — Генштаб

8 июля, 08:00
На Бахмутском направлении продолжаются бои (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении продолжаются бои (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

Об этом сообщает Генштаб.

Террористическая армия РФ вела огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спорное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Опытное, Торецк, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Вражеская авиация нанесла удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.

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На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Раздолевки.

Оккупанты вели наступление в направлении Верхнекаменского, имеют частичный успех.

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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерией.

Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Наступление Война России против Украины

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