Оккупанты наступают на Бахмут, на Запорожском направлении идет перегруппировка вражеских войск — Генштаб 1 августа, 07:23 Генштаб сообщил о боях на Донбассе и перегруппировке вражеских войск на Запорожском направлении (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцево, Вершины, Кодемы, Семигорья и Майского.



Как сообщает Генштаб, вражеская авиация нанесла удар неподалеку от Кодемы.

Оккупанты пытались провести разведку позиций украинских войск в направлении Яковлевки, вражеская разведывательная группа обезврежена. Также армия РФ пыталась вести штурмовые действия в направлении Вершины и Соледара, успеха не имела и отошла. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.

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На Краматорском направлении активных действий оккупанты не вели. Совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков недалеко от Северского, Серебрянки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Спорного.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Нанесли авиаудары возле Веселого. Вели штурмовые действия в направлении Песков, успеха не имели и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Новоселка, Новополь, Малиновка, Чаривное, Гуляйпольское, Орехов и Каменское. Нанесли авиационные удары недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаков, Малых Щербаков и Новоандреевки. Провели разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имели и отошли. Идет перегруппировка вражеских войск на Запорожском направлении.

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