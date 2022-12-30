Оккупанты наступают на Бахмутском направлении: где украинские силы отразили атаки 30 декабря, 07:04 Украинские защитники дали отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска пытаются наступать на Бахмутском направлении. На Лиманском и Купянском направлениях пытаются улучшить тактическое положение.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 30 декабря.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, а также Соледар, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Видео дня

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях были обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Павловка Сумской области; Глубокое, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка в Харьковской области. Также захватчики задействовали для удара армейскую авиацию вблизи Великой Писаревки Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под вражеский огонь попали районы 17 населенных пунктов, среди которых Двуречная, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площанка, Краснопоповка, Невское, Диброва Луганской области; Торское Донецкой области. Вражеская авиация нанесла удар возле Дибровы.

На Бахмутском направлении обстреляны районы 20 населенных пунктов, среди которых Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА в районах Курдюмовки, Майорска и Железного.

На Авдеевском направлении оккупанты вели огонь возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Авиаудары зафиксированы недалеко от Каменки и Авдеевки.

На Новопавловском направлении оккупанты вели огонь из танков и ствольной артиллерии вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе Никольского.

На Запорожском и Херсонском направлениях под удары попали более 25 населенных пунктов, среди которых Степное, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Мирное Запорожской области и Берислав, Казацкое, Ивановка, Чернобаевка и Станислав Херсонской области. Вражеская оперативно-тактическая и армейская авиация действовала в районах Гуляйполя и Степного Запорожской области и Новоселки Херсонской области.