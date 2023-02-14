ВСУ отразили вражеские атаки в трех областях, оккупанты понесли значительные потери — Генштаб 14 февраля, 07:07 Украинские защитники дали отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Несут значительные потери.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 14 февраля, Вооруженные силы Украины принимают дополнительные меры для усиления обороны.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка Луганской области; Федоровка, Парасковиевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа в Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск. За прошедшие сутки под обстрелы попали районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Волковка, Белокопытово, Волфино и Басовка Сумской области; Ветеринарное, Красное, Волчанск и Двуречанское в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях из танков, минометов и артиллерии оккупанты вели огонь по районам населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области; Ивановка, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под обстрелы из минометов и артиллерии попали районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск в Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях танковые, минометные и артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов, расположенных неподалеку с линией соприкосновения, среди которых Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Времовка и Новополь в Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области; Ильинка и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гражданские объекты Херсона, а также Антоновку Херсонской области.