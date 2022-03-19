Оккупанты насильно вывозят жителей Мариуполя на территорию России — городской совет 19 марта, 22:22 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь под обстрелами российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев были насильно вывезены оккупантами на территорию россии.

Об этом сообщил в Telegram Мариупольский городской совет.

Отмечено, что оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и укрытия в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбардировок прятались более тысячи человек (в основном женщины и дети).

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«В этих районах шли боевые действия. В целях сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора», — уточняют в сообщении.

По данным горсовета, захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города РФ, судьба других остается неизвестной.

«То, что сегодня делают оккупанты — знакомо старшему поколению, заставшему ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно похищали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно вывозили в другую страну.… Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание», — сказал мэр города Вадим Бойченко.

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