Оккупанты насильно выгоняют жителей Херсонской области из домов, чтобы построить инженерные укрепления — Генштаб 1 ноября, 07:49 Генштаб сообщил, как оккупанты захватывают дома жителей Херсонской области, в частности Каховки (Фото:Каховка.Інфо/Facebook)

В Херсонской области российские оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения.

Об этом сообщает Гешнтаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 1 ноября.

В населенном пункте Каховка граждан, проживающих в помещениях вдоль берега Днепра, насильно выселяют из их домов.

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Вокруг гражданского жилья оккупанты оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.

В населенном пункте Новочерноморье Скадовского района российские военные психологически и физически давят на мирных жителей. Их выгоняют из собственных жилищ. В захваченных домах планируют заселить оккупантов.

