В Луганской области оккупанты насильно переселяют местных жителей, в Херсонской — грабят дома — Генштаб

21 ноября, 07:07
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Генштаб сообщил, как оккупанты на захваченных территориях насильно переселяют мирных жителей и грабят дома (Фото:Армия INFORM)

Генштаб сообщил, как оккупанты на захваченных территориях насильно переселяют мирных жителей и грабят дома (Фото:Армия INFORM)

На временно занятых территориях Луганской области российские оккупанты продолжают принудительно переселять местных жителей.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 21 ноября.

По данным Генштаба, жителей Беловодска насильно переселили в Луганск.

Кроме того, в населенном пункте Любимовка на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты под видом поиска диверсионно-разведывательных групп незаконно проникают в частные дома и грабят местных жителей.

Видео дня

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты перебрасывают в Луганскую область остатки лучших войск. Речь идет о десантниках, ранее находившихся в Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=p6vJc1zXhHM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Генштаб Херсонская область Война России против Украины

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