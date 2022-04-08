«Людей вывозят ежедневно». Оккупанты насильно депортировали из Украины 45 тысяч человек — ОП
Оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Оккупанты насильно вывезли с территории Украины более 45 тысяч человек, сообщила координатор действий по гуманитарным коридорам Офиса президента Татьяна Ломакина во время брифинга.
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«Мы знаем, что с начала депортации вывезено уже больше 45 тысяч человек. Их вывозят ежедневно, людей собирают в момент, когда они приходят на пункты выдачи гуманитарной помощи либо, когда они пытаются пешком выйти из города. Их также собирают по укрытиям, где они прячутся от обстрелов», — сказала она.
Ломакина добавила, что всех их вывозят в фильтрационные центры на временно оккупированную территорию Донецкой области, а оттуда их переправляют в различные районы России. Она добавила, что сейчас людей насильно вывозят из Донецкой, Харьковской, Запорожской областей, а ранее их вывозили и из Киевской области.
«У нас также есть сообщения, что людей не только везут в Россию, но и размещают на территории Республики Беларусь. Эти люди пытаются вернуться в Украину или в страны граничащих с Украиной», — добавила она.
Она уточнила, что родные и близкие депортированных оккупантами из Украины людей могут обратиться за консультацией на горячую линию 1648 или +380442878165 (для тех, кто звонит из-за пределов Украины);
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