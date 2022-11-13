Оккупанты наращивают группировку войск в районе Мелитополя, в Беларуси уточняют личные данные мужчин призывного возраста — Генштаб

13 ноября, 18:40
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 13 ноября, на 263-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

  • враг продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В целях восполнения потерь продолжает подготовку мобилизованного личного состава в военных учебных заведениях, центрах подготовки и последующее перемещение этих лиц в районы ведения боевых действий.
  • за сутки оккупанты нанесли один ракетный и шесть авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
  • в военкоматах Брестской области (Беларусь), в период с 7 по 11 ноября, проводились мероприятия по уточнению личных данных мужчин призывного возраста. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА с территории и воздушного пространства РБ.
  • отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные постройки. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак.
  • во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.
  • авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитно-ракетных комплексов противника.
  • подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08gdEhBLPwrrJVfPJF9Ck2ZZwKVX8DEmN6vna356mx7Yxnr6JyKeUYtupWpCZx8cel
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Мелитополь Война России против Украины Генштаб ВСУ

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