Наращивается напряжение на юго-западной границе Украины — командование Юг 28 апреля, 03:24 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские подразделения при поддержке артиллерии отразили вражескую атаку возле Новогригоровки и две близ Александровки. В течение 27 апреля в Херсонской и Николаевской российско-оккупационные войска пытались улучшить тактическое положение в сторону Николаева.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.



Война России против Украины - главные события 27 апреля

Отмечается, что украинские военные двойным попаданием уничтожили вражеские склады боеприпасов в районе временно оккупированных Молодецкого и Великой Александровки в Херсонской области.

Видео дня

По словам командования, эффективным ведением боевых действий украинские подразделения сорвали вражескую подготовку к атаке в направлении Николаевки, а в районе Нововоронцовки уничтожили еще один российский беспилотник Орлан-10.

За сутки украинские военные на юге уничтожили 49 оккупантов и 14 единиц техники, среди которых шесть — бронированной, три — автомобильной, три единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения, а также техника тыла.

В то же время в Черноморской операционной зоне корабли российского флота с подводными лодками остаются в готовности наносить ракетные удары по Украине.

Наращивается напряжение и на юго-западной границе Украины. Да, на территории непризнанного « Приднестровье» РФ совершает провокации со взрывами и стрельбой, системно организует информационные вбросы о ракетной атаке и угрозе теракта со стороны Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.