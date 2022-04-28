Наращивается напряжение на юго-западной границе Украины — командование Юг

28 апреля, 03:24
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Украинские подразделения при поддержке артиллерии отразили вражескую атаку возле Новогригоровки и две близ Александровки. В течение 27 апреля в Херсонской и Николаевской российско-оккупационные войска пытались улучшить тактическое положение в сторону Николаева.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

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Отмечается, что украинские военные двойным попаданием уничтожили вражеские склады боеприпасов в районе временно оккупированных Молодецкого и Великой Александровки в Херсонской области.

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По словам командования, эффективным ведением боевых действий украинские подразделения сорвали вражескую подготовку к атаке в направлении Николаевки, а в районе Нововоронцовки уничтожили еще один российский беспилотник Орлан-10.

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За сутки украинские военные на юге уничтожили 49 оккупантов и 14 единиц техники, среди которых шесть — бронированной, три — автомобильной, три единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения, а также техника тыла.

В то же время в Черноморской операционной зоне корабли российского флота с подводными лодками остаются в готовности наносить ракетные удары по Украине.

Наращивается напряжение и на юго-западной границе Украины. Да, на территории непризнанного « Приднестровье» РФ совершает провокации со взрывами и стрельбой, системно организует информационные вбросы о ракетной атаке и угрозе теракта со стороны Украины.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Юг Украины Война России против Украины

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