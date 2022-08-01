Россияне наращивают группировки на Криворожском направлении — ОК Юг 1 августа, 06:18 Техника оккупантов (Фото:Генштаб)

Вдоль крымского побережья в Черном море в направлении Новороссийска маневрируют 18 боевых кораблей и катеров. Кроме того, враг наращивает группировку на Криворожском направлении.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



В частности, пять кораблей и одна подлодка РФ, снаряженные 44 ракетами типа Калибр находятся в готовности к ракетным ударам. Дополнительно в дежурстве еще пять десантных кораблей.

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В то же время, отмечается, что враг продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны, наращивает группировки на Криворожском направлении с целью недопущения прорыва украинских войск. В ВСУ не исключают, что в дальнейшем российские оккупанты будут создавать ударные группировки.

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