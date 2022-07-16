РФ направляет 70% ракетных ударов на гражданскую инфраструктуру — Минобороны

16 июля, 05:57
Последствия российского ракетного удара по центру Винницы, 15 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Последствия российского ракетного удара по центру Винницы, 15 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Россияне направляют 70% своих ракетных ударов по гражданской инфраструктуре. Следовательно, только 30% приходится на военные объекты.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире телемарафона, пишет Суспільне.

«Россияне говорят, что поражают военные объекты. По статистике, только 30% ударов приходятся на военные объекты, остальные 70% россияне сознательно бьют по мирным городам», — заявил он.

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Мотузяник сказал, что Россия должна быть признана как страна-террорист и что остановить этот террор можно только уничтожая российские ракеты, а потому Украине нужно современное вооружение.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Россия Минобороны Украины Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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