Цензура и слежка. Оккупанты направили интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через РФ 3 мая, 04:14 Цей матеріал також доступний українською Россия хочет лишить Херсонщину информации (Фото:Pexels / pixabay)

РФ направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру. Таким образом, оккупанты хотят ввести цензуру.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление британской организации NetBlocks, следящее за перебоями в работе интернета.



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Отмечается, что в Херсонской области в субботу, 30 апреля, в сетях разных провайдеров почти полностью исчез интернет. Через несколько часов соединение было восстановлено, но трафик теперь двигался через Россию.

«Соединение в сети идет через российскую, а не украинскую интернет инфраструктуру, поэтому, вероятно, подпадает под действие российских регуляций, слежки и цензуры», — заявили в NetBlocks.

Накануне заместитель председателя комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что в Херсонской области стали недоступны мобильная связь и интернет всех провайдеров.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в государственной измене так называемый «губернатор» захваченной войсками РФ Херсонской области заявил, что не намерен проводить «референдум» .

19 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне готовят псевдореферендумы для легализации оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, плакаты и другую макулатуру для голосования на референдуме по созданию псевдореспублики «ХНР».

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Российское издание Медуза со ссылкой на источники в Кремле называло возможные даты «референдума» в Херсонской области — 14−15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для фальсификации «референдума» оккупанты заставляют местных жителей оставлять личные данные, в частности, при получении «гуманитарной помощи». При этом гуманитарная помощь украинской стороны блокируется или разворовывается.

Глава государства подчеркивал, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты проведут псевдореферендумы на временно занятых ими территориях, в частности в Херсонской и Запорожской областях.

28 апреля заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что у оккупантов в Херсонской области нет «массовки» для проведения псевдореферендума о создании " ХНР".

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