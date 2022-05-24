Оккупанты направили гражданские авто на мины, а затем расстреляли выживших — ОК Юг
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские войска на юге направили на заминированные участки дороги автомобили людей, которые пытались эвакуироваться. Выживших после подрыва расстреляли.
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Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование Юг.
«В ходе продвижения наших подразделений по Николаевской области в сторону Херсонской было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей», — говорится в сообщении.
Отмечено, что повреждения техники предварительно свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.
«При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших — двое детей младшего школьного возраста», — отметили в ОК Юг.
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