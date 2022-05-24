Оккупанты направили гражданские авто на мины, а затем расстреляли выживших — ОК Юг

24 мая, 03:33
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска на юге направили на заминированные участки дороги автомобили людей, которые пытались эвакуироваться. Выживших после подрыва расстреляли.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование Юг.

«В ходе продвижения наших подразделений по Николаевской области в сторону Херсонской было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что повреждения техники предварительно свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.

«При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших — двое детей младшего школьного возраста», — отметили в ОК Юг.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/698093818127561/
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мины Юг Украины Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X