Оккупанты направили гражданские авто на мины, а затем расстреляли выживших — ОК Юг 24 мая, 03:33 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска на юге направили на заминированные участки дороги автомобили людей, которые пытались эвакуироваться. Выживших после подрыва расстреляли.

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Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование Юг.

«В ходе продвижения наших подразделений по Николаевской области в сторону Херсонской было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что повреждения техники предварительно свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.

«При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших — двое детей младшего школьного возраста», — отметили в ОК Юг.

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