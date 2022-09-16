Ракеты, авиация и РСЗО. Генштаб сообщил, какие населенные пункты пострадали от ударов оккупантов

16 сентября, 09:15
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Оккупанты бьют ракетами и РСЗО по населенным пунктам (Фото:ГСЧС)

Оккупанты бьют ракетами и РСЗО по населенным пунктам (Фото:ГСЧС)

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по ряду объектов на территории Украины.

Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на пятницу, 16 сентября.

От ракетных и авиаударов, а также обстрелов из РСЗО пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянска, Северская, Нью-Йорка, Марьинки, Гуляйполя, Мирного и Великого Артакового.

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Кроме того, оккупационные войска РФ вели огонь по инфраструктуре из танков и артиллерии разных типов:

  • на Северском направлении — в районе населенного пункта Луговка Сумской области;
  • на Харьковском направлении, в частности с территории РФ — в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелочной;
  • на Славянском направлении — возле Двуречной и Гороховатки;
  • на Краматорском направлении — Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное;
  • на Бахмутском направлении — Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое;
  • На Авдеевском направлении — Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.
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На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупанты не совершали и вели огонь по всей линии столкновения.

На Южнобугском направлении зафиксировали обстрелы из артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БПЛА и осуществили 34 самолетовылетов оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=cjR3BaPWDRU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Обстрел Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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