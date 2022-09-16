Ракеты, авиация и РСЗО. Генштаб сообщил, какие населенные пункты пострадали от ударов оккупантов
Оккупанты бьют ракетами и РСЗО по населенным пунктам (Фото:ГСЧС)
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по ряду объектов на территории Украины.
Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на пятницу, 16 сентября.
От ракетных и авиаударов, а также обстрелов из РСЗО пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянска, Северская, Нью-Йорка, Марьинки, Гуляйполя, Мирного и Великого Артакового.
Кроме того, оккупационные войска РФ вели огонь по инфраструктуре из танков и артиллерии разных типов:
- на Северском направлении — в районе населенного пункта Луговка Сумской области;
- на Харьковском направлении, в частности с территории РФ — в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелочной;
- на Славянском направлении — возле Двуречной и Гороховатки;
- на Краматорском направлении — Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное;
- на Бахмутском направлении — Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое;
- На Авдеевском направлении — Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.
На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупанты не совершали и вели огонь по всей линии столкновения.
На Южнобугском направлении зафиксировали обстрелы из артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БПЛА и осуществили 34 самолетовылетов оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.