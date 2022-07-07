Оккупанты атаковали Одесскую область: уничтожили ангар с зерном и нанесли удар по Змеиному
На рассвете оккупанты нанесли удар по острову Змеиный (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
В ночь на четверг, 7 июля, российские оккупанты дважды атаковали ракетами Одесскую область.
Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.
Двумя ракетами оккупанты ударили по двум сельскохозяйственным ангарам, которые разрушены. В одном из них хранилось около 35 тонн зерна.
По предварительным данным, жертв нет.
На рассвете террористические войска РФ во время авиационного облета и разведки в районе Змеиного атаковали остров двумя ракетами воздушного базирования, в результате чего был существенно поврежден причал.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.