Оккупанты атаковали Одесскую область: уничтожили ангар с зерном и нанесли удар по Змеиному

7 июля, 08:54
На рассвете оккупанты нанесли удар по острову Змеиный (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

На рассвете оккупанты нанесли удар по острову Змеиный (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В ночь на четверг, 7 июля, российские оккупанты дважды атаковали ракетами Одесскую область.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.

Читайте также:
С самолета Су-35. Оккупанты пытались нанести ракетный удар по Одесской области — ОК ЮГ

Двумя ракетами оккупанты ударили по двум сельскохозяйственным ангарам, которые разрушены. В одном из них хранилось около 35 тонн зерна.

Видео дня

По предварительным данным, жертв нет.

Читайте также:
Оккупанты пытались нанести удар по острову Змеиный

На рассвете террористические войска РФ во время авиационного облета и разведки в районе Змеиного атаковали остров двумя ракетами воздушного базирования, в результате чего был существенно поврежден причал.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесская область Ракетные удары Ангар Война России против Украины Остров Змеиный

Эксклюзивы НВ

Флирт является методом, чтобы показать кому-то, что вы находите его интересным (Фото:Hello Revival/Unsplash)
Маме зять не нужен? /
Пять приемов флирта, которые работают гораздо лучше, чем этот
7 июля, 09:13
Секс
Вадим Новинский, слагая депутатский мандат, пытается избежать статуса олигарха (Фото:facebook.com/people/Вадим-Новинский/)
Страхи миллиардера Новинского /
Что заставило бизнес-партнёра Ахметова сдать депутатский мандат
6 июля, 23:26
Политика
Афантазию смогли идентифицировать только благодаря тому, что люди сообщали о собственном опыте (Фото:J. Balla Photography/Unsplash)
Видеть пустоту /
Афантазия — как живут люди с загадочным неврологическим расстройством
6 июля, 21:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X