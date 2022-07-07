Оккупанты атаковали Одесскую область: уничтожили ангар с зерном и нанесли удар по Змеиному 7 июля, 08:54 На рассвете оккупанты нанесли удар по острову Змеиный (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В ночь на четверг, 7 июля, российские оккупанты дважды атаковали ракетами Одесскую область.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.

Двумя ракетами оккупанты ударили по двум сельскохозяйственным ангарам, которые разрушены. В одном из них хранилось около 35 тонн зерна.

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По предварительным данным, жертв нет.

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На рассвете террористические войска РФ во время авиационного облета и разведки в районе Змеиного атаковали остров двумя ракетами воздушного базирования, в результате чего был существенно поврежден причал.

Инфографика: НВ

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