Оккупанты ударили по Запорожью: один человек погиб и семь пострадали
Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью (Фото:t.me/starukhofficial)
Российские оккупанты ночью, 24 сентября, ударили по Запорожью. «Прилет» был в жилом доме.
Об этом заявил и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев.
В результате атаки пострадали люди. На месте работают аварийные службы.
Обновлено 06:30
Глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил, что одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. Один человек погиб, семь человек ранены. Им оказана медицинская помощь.
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