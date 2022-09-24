Оккупанты ударили по Запорожью: один человек погиб и семь пострадали 24 сентября, 05:38 Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью (Фото:t.me/starukhofficial)

Российские оккупанты ночью, 24 сентября, ударили по Запорожью. «Прилет» был в жилом доме.

Об этом заявил и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев.



В результате атаки пострадали люди. На месте работают аварийные службы.

Обновлено 06:30

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил, что одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. Один человек погиб, семь человек ранены. Им оказана медицинская помощь.

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