Оккупанты ударили по Запорожью: разрушены жилые дома, есть пострадавший

4 августа, 11:04
Российские войска нанесли удар по Запорожью (Фото:Александр Старух/facebook.com)

Российские войска нанесли удар по Запорожью (Фото:Александр Старух/facebook.com)

В ночь на четверг, 4 августа, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Запорожью. Есть пострадавший.

«Сегодня около 3.30 утра во время воздушной тревоги враг ударил по окрестностям одного из районов города. Зафиксировано два „прилета“. Разрушена многоэтажка и несколько частных домов», — написал в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Видео дня

Глава Запорожской ОВА Александр Старух у себя в Telegram сообщил, что оккупанты ударили ракетами по инфраструктурному объекту в Заводском районе.

«Есть один пострадавший, получивший ранение от осколков стекла. В настоящее время находится в удовлетворительном состоянии», — написал он.

В Сети также появилось видео момента попадания ракеты по Запорожью.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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