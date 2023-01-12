Оккупанты ударили по Запорожью, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома

12 января, 05:59
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Обломок ракеты (Фото:Александр Старух/Telegram)

Обломок ракеты (Фото:Александр Старух/Telegram)

Ночью 12 января российские захватчики нанесли удары по Запорожью. Были повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

В результате обстрела получили повреждения дома.

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По предварительной информации секретаря горсовета люди не пострадали.

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"На месте прилета уже работают соответствующие службы", - добавил Куртев.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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