Оккупанты ударили по Запорожью, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома
Обломок ракеты (Фото:Александр Старух/Telegram)
Ночью 12 января российские захватчики нанесли удары по Запорожью. Были повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
В результате обстрела получили повреждения дома.
По предварительной информации секретаря горсовета люди не пострадали.
"На месте прилета уже работают соответствующие службы", - добавил Куртев.