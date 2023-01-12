Оккупанты ударили по Запорожью, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

"На месте прилета уже работают соответствующие службы", - добавил Куртев.

По предварительной информации секретаря горсовета люди не пострадали.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Ночью 12 января российские захватчики нанесли удары по Запорожью . Были повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

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