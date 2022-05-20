Оккупанты нанесли удар по Полтавской области: «прилетело» в объект инфраструктуры 20 мая, 14:14 Цей матеріал також доступний українською По Полтавской области нанесен ракетный удар (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«Прилет» по Лубенской громаде по объекту инфраструктуры", — отметил он.

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По словам Лунина, информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

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