Оккупанты нанесли удар по Полтавской области: «прилетело» в объект инфраструктуры

20 мая, 14:14
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По Полтавской области нанесен ракетный удар (Фото:Воздушное командование Восток)

По Полтавской области нанесен ракетный удар (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«Прилет» по Лубенской громаде по объекту инфраструктуры", — отметил он.

Видео дня

По словам Лунина, информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Полтавская область Ракетные удары Война России против Украины

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