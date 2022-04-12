Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области — ОГА
Оккупанты ударили по Хмельницкой области (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)
Ночью, во вторник, 12 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области.
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Об этом сообщил глава Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Гамалий.
По его словам, в результате удара был пожар, который уже ликвидирован. Жертв нет.
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