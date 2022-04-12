Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области — ОГА

12 апреля, 10:13
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты ударили по Хмельницкой области (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

Оккупанты ударили по Хмельницкой области (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

Поддержи НВ

Ночью, во вторник, 12 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщил глава Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Гамалий.

По его словам, в результате удара был пожар, который уже ликвидирован. Жертв нет.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оккупант Хмельницкая область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X