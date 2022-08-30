Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью

30 августа, 05:15
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Обстрел Запорожья 28 августа (Фото:t.me/starukhofficial)

Обстрел Запорожья 28 августа (Фото:t.me/starukhofficial)

Ночью 30 августа враг нанес ракетный удар по Запорожью. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщил Глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Отмечается, что в настоящее время не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Идет уточнение последствий удара.

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«Все отстроим, сделаем еще лучше. Призываем не пренебрегать правилами воздушной тревоги и неразглашения информации», — добавил Старух.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожье Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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