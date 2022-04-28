Оккупанты нанесли ракетный удар по Нью-Йорку в Донецкой области, есть погибшие 28 апреля, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Погибшие в результате утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку (Фото:Telegram/ Павло Кириленко)

Российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Нью-Йорк в Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



"Три погибших, трое раненых. Все - гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку", - говорится в сообщении.

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По словам Кириленко, это очередное доказательство того, что россияне ведут войну на уничтожение украинского мирного населения.

"Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены, по меньшей мере, 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить", - сообщил Кириленко.

"Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать!", – заявил глава администрации.

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