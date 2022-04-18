Обстреляли жилые кварталы. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску — мэр 18 апреля, 12:05 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают обстреливать гражданские объекты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные обстрелы по Краматорску.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

«Очередной ракетный обстрел жилых кварталов от оккупанта по Краматорску», — написал он.

Видео дня

По словам городского головы, коммунальщики уже работают — убирают последствия.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.