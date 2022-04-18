Обстреляли жилые кварталы. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску — мэр
Оккупанты продолжают обстреливать гражданские объекты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные обстрелы по Краматорску.
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Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
«Очередной ракетный обстрел жилых кварталов от оккупанта по Краматорску», — написал он.
По словам городского головы, коммунальщики уже работают — убирают последствия.
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