Обстреляли жилые кварталы. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску — мэр

18 апреля, 12:05
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Оккупанты продолжают обстреливать гражданские объекты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты продолжают обстреливать гражданские объекты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные обстрелы по Краматорску.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

«Очередной ракетный обстрел жилых кварталов от оккупанта по Краматорску», — написал он.

Видео дня
https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/518563129921612

По словам городского головы, коммунальщики уже работают — убирают последствия.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Краматорск Ракетные удары Война России против Украины

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