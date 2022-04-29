Оккупанты атаковали Хмельницкую область: ракета попала в инфраструктурный объект

29 апреля, 10:17
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Вечером 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, вражеская ракета попала в инфраструктурный объект в Шепетовском районе, в результате чего возник пожар.

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«Пожар ликвидирован. Спасибо работникам ГСЧС. Последствия попадания ликвидируются. Жертв нет», — отметил он.

https://www.youtube.com/embed/CAN4U7ofeeM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Хмельницкая область Ракетные удары Война России против Украины

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