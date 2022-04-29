Оккупанты атаковали Хмельницкую область: ракета попала в инфраструктурный объект
Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Вечером 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области.
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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
По его словам, вражеская ракета попала в инфраструктурный объект в Шепетовском районе, в результате чего возник пожар.
«Пожар ликвидирован. Спасибо работникам ГСЧС. Последствия попадания ликвидируются. Жертв нет», — отметил он.
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