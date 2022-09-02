Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, повреждены четыре автомобиля 2 сентября, 07:00 Обстрел Харькова 13 августа (Фото:t.me/ihor_terekhov)

Российские оккупанты в ночь на 2 сентября нанесли ракетный удар по Харькову. В результате атаки, по предварительным данным, жертв или пострадавших нет.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.



« Ночью был „прилет“ в Холодногорский район города», — отметил мэр.

По его словам, жертв нет, только повреждены четыре автомобиля.

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Он добавил, что утром спасатели будут проверять прилегающую к месту территорию «прилета».

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