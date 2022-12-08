Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области: глава ОВА сообщил о последствиях 8 декабря, 10:05 Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Около 4:30 утра в четверг, 8 декабря, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харьковской области.



Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты атаковали Купянск и расположенные рядом с линией столкновения населенные пункты.

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В Купянске ракета С-300 попала в землю под фундаментом админпомещения. Разрушена стена здания, повреждены авто, выбиты окна. Предварительно — без пострадавших.

Кроме того, вчера в результате вражеских обстрелов в Купянске был поврежден жилой дом, произошел пожар. Без жертв и пострадавших.

В результате обстрела ракетами С-300 в районе пгт Печенеги Чугуевского района произошли пожары в полях.

