Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области: глава ОВА сообщил о последствиях

8 декабря, 10:05
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Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Около 4:30 утра в четверг, 8 декабря, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты атаковали Купянск и расположенные рядом с линией столкновения населенные пункты.

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В Купянске ракета С-300 попала в землю под фундаментом админпомещения. Разрушена стена здания, повреждены авто, выбиты окна. Предварительно — без пострадавших.

Кроме того, вчера в результате вражеских обстрелов в Купянске был поврежден жилой дом, произошел пожар. Без жертв и пострадавших.

В результате обстрела ракетами С-300 в районе пгт Печенеги Чугуевского района произошли пожары в полях.

https://www.youtube.com/watch?v=cn9BNM509Zo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Купянск Война России против Украины

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